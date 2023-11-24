Уголовное дело возбудили после нападения собаки на ребенка в Одинцове

Дело возбудили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на малолетнего ребенка в подмосковном Одинцове, сообщили ТАСС СК РФ по Московской области.

"По данному факту следственным отделом по Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" (ч. 2 ст. 111 УК РФ)", - сказали в ведомстве, добавив, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что бультерьер напал и покусал женщину и 4-летнюю девочку на детской площадке в поселке ВНИИССОК в Одинцовском городском округе Московской области. По данным СК РФ Подмосковья, хозяин гулял с собакой бойцовской породы, на которой не было намордника и поводка.

Прокуратура Подмосковья проводит проверку по этому факту.