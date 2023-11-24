24 ноября, 18:37

В Ульяновской области без воды остались более 60 многоквартирных домов

Ведутся ремонтно-восстановительные работы.

ТАСС, 24 ноября. Авария на трубопроводе привела к отключению холодной воды в свыше 60 многоквартирных и более 440 частных домах в городе Барыше в Ульяновской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по региону.

"Под отключение попали 506 домов (63 многоквартирных дома, 443 жилых дома), 4 социально значимых объекта (средняя общеобразовательная школа № 2, детский сад № 4 "Незабудка", детский сад № 6 "Сказка", центр развития ребенка "Ладошки")", - отмечается в сообщении.

По информации ГУ МЧС, отключение холодного водоснабжения произошло в результате порыва на центральном трубопроводе диаметром 325 мм. К ликвидации аварии привлечено 10 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС 2 человека 1 единица техники.

На данный момент ведутся ремонтно-восстановительные работы. 

Теги:
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