Суд в Дагестане приговорил мужчину к 16 годам колонии за убийство росгвардейца

Срок отбывания будет исчисляться с момента фактического задержания

МАХАЧКАЛА, 24 ноября. /ТАСС/. Суд в Дагестане приговорил к 16 годам колонии местного жителя, обвиняемого в убийстве в 2018 году сотрудника Росгвардии в Махачкале .

"Провозглашен приговор в отношении Якубова Х. М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц) и пунктом "ж" части 2 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение оружия). Верховный суд <…> назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год 6 месяцев", - сообщили ТАСС в пресс-службе Верховного суда региона.

В суде добавили, что срок отбывания будет исчисляться с момента фактического задержания Якубова.

Ранее ТАСС со ссылкой на СУ СК России по региону сообщал, что сотрудник Росгвардии был убит в 2018 году при попытке пресечь групповой конфликт возле ресторана "Бест" в Махачкале. Одним из обвиняемых по уголовному делу выступал чемпион мира по самбо Шахбан Мачиев, который в последующем был оправдан судом присяжных. Еще один обвиняемый Якубов скрылся за пределы РФ и был объявлен в розыск.