24 ноября, 19:27

В Свердловской области 12-летний мальчик утонул в бассейне на тренировке

Подростку оказали первичную медпомощь, но спасти его не удалось

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Прокуратура города Полевской в Свердловской области начала проверку после гибели в бассейне 12-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура Полевского организовала проверку в связи с несчастным случаем, произошедшим с несовершеннолетним ребенком в физкультурно-спортивном комплексе. По предварительной информации 24 ноября 12-летний ребенок, находясь в бассейне физкультурно-спортивного комплекса на тренировке по плаванию, захлебнулся водой. Медицинским персоналом учреждения и сотрудниками скорой медицинской помощи мальчику оказана первичная медицинская помощь, однако ребенка реанимировать не удалось", - сказали в прокуратуре.

Подросток захлебнулся во время группового занятия. Заметив это, инструктор достала его из воды и начала делать искусственное дыхание. Позже к реанимации подключились медперсонал и сотрудники скорой помощи, однако спасти мальчика не удалось.

Прокуратура проверит работу инструкторов и насколько своевременно и правильно была оказана медицинская помощь. 

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РоссияСвердловская область
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