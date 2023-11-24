24 ноября, 20:12,
обновлено 24 ноября, 20:25

На Кубани подтопило частные домовладения и придомовые территории

Для населения определен пункт временного размещения в поселке Мирный

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Частные домовладения и придомовые территории подтопило в станице Пятигорская и в городе Горячий ключ в результате сильных ливней, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"Из-за сильных дождей вышла из берегов река Кавердзе в ст. Пятигорская, подтопило 10 придомовых территорий, в 10 домов зашла вода", - говорится в сообщении. Уточняется, что в Горячем Ключе также произошло подтопление четырех придомовых территорий.

Для населения определен пункт временного размещения в поселке Мирный на территории школы № 11. Пункт рассчитан на 50 человек. Как сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в пункт временного пребывания эвакуировано шесть человек, детей среди них нет. Для ликвидации последствий непогоды в Горячеключевском районе привлечено 39 человек и десять единиц техники. Отмечается, что интенсивность осадков падает.

Ранее синоптики продлили штормовое предупреждение в Краснодарском крае, где произошли подтопления из-за ливней, до 27 ноября, ожидаются сильные дожди, возможны подъемы уровня воды в реках, в том числе с превышением неблагоприятных отметок. Накануне в регионе из-за дождей уже оказалась подтоплена 91 придомовая территория, из них в семь домовладений зашла вода. Кроме того, в результате сильного дождя порядка 70 домовладений подтопило в Славянске-на-Кубани, власти развернули пункт временного размещения, куда эвакуировали людей. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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