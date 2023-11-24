В Москве возбудили дело из-за конфликта безбилетника с контролером

Молодой человек оскорбил котролера и подрался с ним

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ по городу Москве возбудил уголовное дело в отношении молодого человека, который оскорбил и подрался с контролером в электробусе, сообщили ТАСС в ведомстве.

"Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по статьям "применение насилия в отношении представителя власти" и "оскорбление представителя власти" (ч.1 ст.318 и ст.319 УК РФ).

По данным следствия, 23-летний молодой человек, находясь в электробусе, был остановлен сотрудником ГКУ "Организатор перевозок" за безбилетный проезд. В ходе конфликта фигурант публично оскорбил работника учреждения и применил в отношении него насилие.

Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, ему будет предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину и раскаялся в содеянном.

В настоящее время следователи изучают записи камер видеонаблюдение, допрашиваются очевидцы произошедшего.