24 ноября, 20:44

На Ставрополье из-за аварии без света остались более 2,3 тыс. человек

Речь идет о станице Ессентукской

ПЯТИГОРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии произошло в станице Ессентукской на Ставрополье. Без света остались свыше 2,3 тыс. человек, сообщил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.

"Поступила информация от "Ставрополькоммунэлектро" о том, что произошло аварийное отключение в станице Ессентукской по улицам: Гагарина, Колхозная, Лесная, Губина, Ковровая, Красивая, Мира, Луговая, Степная, Сельская, Труда, Терская. Количество абонентов - около 800 (2 350 человек, из них 798 детей)", - написал Бондаренко в Telegram-канале.

По его словам, причина аварии - отключение одного из фидеров. На место выехала бригада в составе трех человек и одной единицы техники. Предварительное время устранения аварии - 1,5 часа. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
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