В Татарстане при пожаре в многоквартирном доме пострадали два человека

ЧП произошло в Альметьевске

ТАСС, 24 ноября. Пожар произошел в многоквартирном доме в городе Альметьевске в Татарстане, в результате два человека госпитализированы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГУ МЧС по республике.

"После осмотра медиков собственник квартиры 1960 года рождения и второй пострадавший (личность устанавливается) с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализированы в Альметьевскую Центральную районную больницу", - отмечается в сообщении.

Возгорание произошло в многоквартирном доме по улице Ленина в городе Альметьевске. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло возгорание матраса в спальной комнате в двухкомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Причина пожара устанавливается.