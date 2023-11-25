В Киеве зафиксировали перебои со светом

В администрации Киевской области ранее сообщали о работе систем ПВО

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Перебои со светом начались в Киеве. Об этом сообщило издание "Зеркало недели".

Отмечается, что высока вероятность повреждения линий электропередачи обломками беспилотников.

Администрация Киевской области ранее сообщила о работе систем ПВО.

Режим воздушной тревоги продолжает действовать в некоторых украинских регионах, включая Киев и Киевскую область. Сообщалось о взрывах в административном центре Кировоградской области, городе Кропивницком, расположенном в центральной части страны.