В Киеве зафиксировали перебои со светом

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Перебои со светом начались в Киеве. Об этом сообщило издание "Зеркало недели".
Отмечается, что высока вероятность повреждения линий электропередачи обломками беспилотников.
Администрация Киевской области ранее сообщила о работе систем ПВО.
Режим воздушной тревоги продолжает действовать в некоторых украинских регионах, включая Киев и Киевскую область. Сообщалось о взрывах в административном центре Кировоградской области, городе Кропивницком, расположенном в центральной части страны.