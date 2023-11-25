25 ноября, 05:43

Летевший в Сочи самолет сел в Челябинске из-за больного пассажира

Всего на рейс зарегистрирован 201 пассажир, включая 4 детей

ТАСС, 25 ноября. Самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Новосибирска в Сочи, совершил вынужденную посадку в Челябинске из-за больного пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"В аэропорту города Челябинска (Баландино) в 06:42 (04:42 мск) произошла вынужденная посадка рейса №472 по маршруту Новосибирск - Сочи по решению командира воздушного судна авиакомпании Nordwind в связи с необходимостью оказания неотложной помощи пассажиру, который госпитализирован", - говорится в сообщении.

Вылет из Челябинска запланирован в 19:00 (17:00 мск). На рейс зарегистрирован 201 пассажир, из них 4 несовершеннолетних. Сейчас они размещаются в гостиницах Челябинска. Обращений от пассажиров не поступало. 

Теги:
РоссияКраснодарский крайНовосибирская областьЧелябинская область
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