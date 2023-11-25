25 ноября, 05:46,
обновлено 25 ноября, 06:05

На Сахалине на территории горнолыжного курорта "Горный воздух" произошел пожар

Никто не пострадал

ТАСС, 25 ноября. Пожар произошел на территории крупного горнолыжного курорта "Горный воздух" в строительном городке около аппарт-отеля "Санрайз Хилл". Пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале горнолыжного комплекса.

"Произошел пожар в строительном городке на территории аппарт-отеля "Санрайз Хилл" ("Сахалин шале"). "СТК "Горный воздух" обеспечил оперативное взаимодействие с органами МЧС для оказания помощи в произошедшей ситуации", - говорится в сообщении.

В целях обеспечения безопасности посетителей на время была закрыта посадка на нижней секции канатной дороги "Запад низ". Сейчас объект работает. Для оборудования "Горного воздуха" возгорание никаких угроз не предоставляет.

В главном управлении МЧС по Сахалинской области сообщили, что возгорание произошло в хозпостройках (бывшие рабочие бытовки) на площади 100 кв. м. Пожар ликвидировали. В тушении задействовали 11 человек и 3 автоцистерны.

Спортивно-туристический комплекс "Горный воздух", расположенный в непосредственной близости от Южно-Сахалинска, считается одним из лучших мест для зимнего катания на лыжах и сноуборде на Дальнем Востоке. Он включает 35 км трасс на горах Большевик и Красная, несколько канатных дорог. Кроме того, реализуется несколько инвестиционных проектов, в результате которых курорт станет всесезонным и перейдет на интегрированную модель управления. 

Теги:
РоссияСахалинская область
© Информационное агентство ТАСС
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