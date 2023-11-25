25 ноября, 06:08

В Горячем Ключе ввели режим ЧС

В населенном пункте меньше чем за сутки выпала месячная норма осадков

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Меньше чем за сутки в Горячем Ключе выпала месячная норма осадков, в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Проведено заседание комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в городе Горячий Ключ. По итогам введен режим функционирования ЧС", - говорится в сообщении. Уточняется, что эвакуировано 36 человек, детей среди них нет.

По данным ведомства в результате выпадения обильных осадков было подтоплено 107 придомовых территорий в городе Горячий Ключ и станице Пятигорская. На базе школ организовали пункты временного пребывания, где могут принять более 100 человек.

Для устранения последствий стихии задействовали 93 человека личного состава и 25 единиц техники, работает аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

По прогнозам синоптиков сильные дожди ожидаются до 27 ноября на Кубани. В крае действует штормовое предупреждение, возможны подъемы уровня воды в реках, в том числе с превышением неблагоприятных отметок. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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