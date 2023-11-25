В Челябинске осудили хакера, распространявшего данные личных кабинетов пользователей

Ему назначили 1,5 года условного срока

ТАСС, 25 ноября. Курчатовский суд Челябинска приговорил к 1,5 года условно местного жителя, незаконно получавшего доступ к личным кабинетам от интернет-сервисов, в том числе госучреждений и банковских систем. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

"Сотрудниками УФСБ в результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что житель региона использовал программное обеспечение, заведомо предназначенное для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации. Он незаконно получал доступ к личным кабинетам от интернет-сервисов, в том числе госучреждений, банковских систем и распространял их в мессенджере Telegram за денежное вознаграждение от $400 до $2 тыс. в виде криптовалюты", - говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) и ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 1,5 года условно с испытательным сроком 1,5 года.

В ведомстве отметили, что в 2023 году по материалам УФСБ за совершение преступлений в сфере компьютерной информации осудили четырех человек, выявили более 25 компьютерных атак, направленных на получение неправомерного доступа к информационным ресурсам правительства, законодательного собрания Челябинской области, предприятиям оборонного и промышленного комплекса. Фактов утечки компьютерной информации не допустили, добавили в пресс-службе.