В Северском районе Кубани из-за перелива реки ограничивали движение на автодороге

В регионе действует штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС. Ограничение движения для всех видов транспортных средств и пешеходов в связи с переливом потока через мост реки Шепш вводили на автодороге в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

"В Северском районе на автодороге Ставропольская - Григорьевская - Крепостная по причине перелива потока через мост реки Шепш введено ограничение движения для всех видов транспортных средств и пешеходов", - говорится в сообщении.

Позже в ведомстве сообщили о возобновлении движения. "В Северском районе движение открыто, на месте работает наряд ДПС", - уточнили в полиции.

Ранее синоптики продлили штормовое предупреждение в Краснодарском крае, где произошли подтопления из-за ливней, до 27 ноября, ожидаются сильные дожди, возможны подъемы уровней воды в реках, в том числе с превышением неблагоприятных отметок.