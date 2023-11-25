25 ноября, 07:52,
обновлено 25 ноября, 08:37

В Калужской области в аварии с автобусом пострадали семь детей

Один человек погиб

ТАСС, 25 ноября. Авария с участием автобуса произошла на автодороге Малоярославец - Боровск в Калужской области, один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По информации пресс-службы регионального правительства, семь детей пострадали. "Предварительно, в результате аварии легкие ушибы и ссадины получили семеро детей и один взрослый. Они оперативно доставлены в больницу. Водитель легкового автомобиля погиб", - говорится в сообщении. Ранее в пресс-службе регионального УМВД сообщали, что в ДТП пострадали шестеро детей.

Уточняется, что автобус перевозил учеников 23-й школы Калуги на экскурсию в Этномир. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу легкового автомобиля.

Как ранее сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в районе деревни Уваровское Боровского района водитель автомобиля Renault Logan допустил столкновение с автобусом, который следовал из города Калуги в Боровский район. В результате столкновения автобус съехал в кювет.

"На место дорожно-транспортного происшествия выехал прокурор Боровского района", - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В новость были внесены изменения (11:25 мск) - увеличилось количество пострадавших детей. 

Теги:
РоссияКалужская область
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