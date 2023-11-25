В Севастополе подпорная стена обрушилась на дорогу

Никто не пострадал

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Обрушение подпорной стены на проезжую часть улицы Адмирала Октябрьского произошло в Севастополе. В результате ЧП пострадавших нет, на участке проводятся восстановительные работы, сообщил журналистам вице-губернатор города Евгений Горлов.

"Утром произошло обрушение стены. В течение двух часов мы произведем уборку грунта на данном участке. С подрядной организацией будут разбираться правоохранительные органы. Сейчас мы его [обрушение] ликвидируем, уже привлечены организации, которые будут в дальнейшем выполнять работы, будем опасные участки демонтировать в полном объеме и продолжим работу по изысканиям для того, чтобы нам приступить к строительно-монтажным работам и полностью восстановить стену", - сообщил Горлов.

По словам Горлова, троллейбус, который находился на месте обрушения, не поврежден, из людей никто не пострадал. В течение двух часов проезд будет возобновлен.

Как сообщили журналистам в прокуратуре города, ведомство проводит проверку по факту произошедшего. "По поручению прокурора Севастополя Максима Жука организована проверка по факту обрушения подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе. Информация об обрушении поступила около 8:20 25 ноября 2023 года. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении ведомства.