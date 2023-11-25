25 ноября, 09:21

В Элисте три человека погибли от отравления угарным газом

Проводится проверка

ЭЛИСТА, 25 ноября. /ТАСС/. В Элисте три человека погибли при отравлении угарным газом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Калмыкии.

"В соответствии с поручением прокурора республики организована проверка по факту гибели трех лиц вследствие отравления угарным газом в Элисте. В порядке надзора будут выяснены все обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства при эксплуатации газового оборудования, а также его техническом обслуживании. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияКалмыкия
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