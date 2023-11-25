Россиянка пострадала в Белоруссии в ДТП с автобусом Санкт-Петербург - Витебск

После оказания медпомощи ее направили на амбулаторное лечение

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Гражданка России пострадала в Белоруссии в результате ДТП с участием автобуса Санкт-Петербург - Витебск. Об этом сообщили в посольстве России в Белоруссии.

"По предварительной информации, в результате ДТП пострадала гражданка России 1950 года рождения. Она была доставлена в Витебскую областную клиническую больницу с закрытым переломом верхней челюсти и после оказания необходимой медицинской помощи направлена на амбулаторное лечение", - отметили в дипмиссии.

В посольстве проинформировали, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с профильными ведомствами и медицинскими организациями Витебской области и в случае необходимости готовы оказать пострадавшей россиянке необходимую помощь.

ДТП с участием фуры и белорусского туристического автобуса, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург - Витебск, произошло вечером 24 ноября в районе населенного пункта Вархи (Витебская область). По данным МЧС Белоруссии, в автобусе находились 26 человек, в том числе 2 водителя. В результате ДТП в медучреждение Витебска доставили шестерых пассажиров и водителя автобуса.