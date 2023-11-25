В Геленджике за сутки выпала двойная норма осадков

В ликвидации последствий задействовали 70 человек и 18 единиц техники

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. В Геленджике выпали осадки, вдвое превышающие среднесуточную норму. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Богодистов.

"За сутки в Геленджике выпало 38 мм осадков, это в два раза выше среднесуточной нормы. Из-за залповых осадков с 6:00 в центральной части города поднялся уровень воды", - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий стихии привлекли 70 человек и 18 единиц техники. Идет обследование пляжных территорий, от потоков дождевой воды зафиксировали местами размытия, пострадавших нет.

Ранее синоптики продлили штормовое предупреждение в Краснодарском крае, где произошли подтопления из-за ливней, до 27 ноября, ожидаются сильные дожди, возможны подъемы уровней воды в реках, в том числе с превышением неблагоприятных отметок.