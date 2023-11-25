В Калужской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали семь детей

По предварительным данным, серьезных травм у пострадавших нет, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры

ТАСС, 25 ноября. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в районе деревни Уваровское Калужской области, где пострадали семь детей и один человек погиб. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба региональной прокуратуры.

"По факту ДТП, произошедшего 25 ноября около 10:00 на 20-м км автомобильной дороги Малоярославец - Боровск в районе деревни Уваровское Боровского района, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, по предварительным данным, серьезных травм у детей нет. Прокуратура взяла ход дела на контроль.

По информации пресс-службы регионального УМВД, в районе деревни Уваровское Боровского района водитель автомобиля Renault Logan столкнулся с автобусом, который следовал из Калуги в Боровский район. В результате столкновения автобус съехал в кювет. В аварии пострадали семь детей, водитель легкового автомобиля погиб.