Полиция проводит проверку после видео с дракой в вагоне метро Москвы

Ролик сняли в поезде Таганско-Краснопресненской линии

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции проводят проверку и устанавливают причастных к драке между пассажирами в вагоне метро. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции был выявлен видеоролик, на котором запечатлен конфликт между пассажирами в вагоне метрополитена, переросший в потасовку. ГУ МВД России по Москве по данному факту проводится проверка. Устанавливаются лица, причастные к совершению противоправных действий", - сказал собеседник агентства. В ГУ МВД добавили, что по результатам проверки примут решение в соответствии с законодательством.

Ранее несколько Telegram-каналов опубликовали видео с дракой между двумя мужчинами в вагоне поезда Таганско-Краснопресненской линии метро. На кадрах видно, что другие пассажиры пытаются разнять участников потасовки.