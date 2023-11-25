В Рязанской области два человека пострадали в ДТП с полицейской машиной и грузовиками

За медпомощью после аварии обратились пассажир Mercedes и инспектор Госавтоинспекции

ТАСС, 25 ноября. В Рязанской области два человека получили травмы в ДТП с участием четырех транспортных средств, в том числе двух грузовиков и патрульно-постовым автомобилем Госавтоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Рязанской области.

"25 ноября примерно в 04:40 в Спасском районе на 246-м км автодороги М-5 "Урал" 43-летний житель Чувашской Республики, управляя транспортным средством Mercedes-Benz Actros, по предварительной информации, совершил столкновение со стоящими на проезжей части автомобилями Scania, Hyundai Grand Starex и патрульным автомобилем Госавтоинспекции Skoda Octavia. В результате ДТП за медицинской помощью обращались пассажир Mercedes и инспектор Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.

В момент происшествия экипаж патрульно-постового автомобиля оформлял ДТП с участием Hyundai Grand Starex, который наехал на барьерное ограждение.

По факту ДТП проводится проверка.