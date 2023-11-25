25 ноября, 10:56

В Рязанской области два человека пострадали в ДТП с полицейской машиной и грузовиками

За медпомощью после аварии обратились пассажир Mercedes и инспектор Госавтоинспекции

ТАСС, 25 ноября. В Рязанской области два человека получили травмы в ДТП с участием четырех транспортных средств, в том числе двух грузовиков и патрульно-постовым автомобилем Госавтоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Рязанской области.

"25 ноября примерно в 04:40 в Спасском районе на 246-м км автодороги М-5 "Урал" 43-летний житель Чувашской Республики, управляя транспортным средством Mercedes-Benz Actros, по предварительной информации, совершил столкновение со стоящими на проезжей части автомобилями Scania, Hyundai Grand Starex и патрульным автомобилем Госавтоинспекции Skoda Octavia. В результате ДТП за медицинской помощью обращались пассажир Mercedes и инспектор Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.

В момент происшествия экипаж патрульно-постового автомобиля оформлял ДТП с участием Hyundai Grand Starex, который наехал на барьерное ограждение.

По факту ДТП проводится проверка. 

Теги:
РоссияЧувашияРязанская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация