В Махачкале второй пострадавший в ДТП ребенок умер в больнице

На момент госпитализации состояние девочки оценивалось как критическое

МАХАЧКАЛА, 25 ноября. /ТАСС/. Вторая девочка, пострадавшая в результате ДТП в Махачкале, умерла в больнице. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

"К огромному сожалению, вторая девочка спустя двое суток после трагического ДТП в Махачкале скончалась в больнице", - сказала она.

23 ноября в Махачкале на проспекте Гамидова 21-летний местный житель, управляя автомобилем Hyundai ix35, сбил двух несовершеннолетних пешеходов - девочек 9-10 лет, переходивших проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП одна из девочек от полученных тяжелых травм погибла на месте. Второго ребенка с различными травмами доставили в больницу, ее состояние оценивалось как критическое.