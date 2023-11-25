25 ноября, 11:40,
обновлено 25 ноября, 11:59

В Москве в Лефортовском тоннеле столкнулись шесть автомобилей

Никто не пострадал

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне Лефортовского тоннеля произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в публикации.

Движение в районе происшествия затруднено и осуществляется по одной полосе. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что столкнулись шесть автомобилей. "Пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД", - сказал собеседник агентства. 

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