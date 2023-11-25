25 ноября, 11:42

В Самарской области при столкновении трех большегрузов погиб один человек

Умер водитель одного из грузовиков

ТАСС, 25 ноября. На трассе М-5 в Самарской области столкнулись три большегруза, есть погибший. Об этом журналистам сообщили в ГКУ Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".

"Пожарные-спасатели ПСО 47 работали на месте ДТП на трассе М-5 Урал [на] 903-м км, где произошло столкновение трех большегрузов. Проводились аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.

В ДТП погиб водитель одного из грузовиков.

В Самарской области несколько дней сохраняется сложная дорожная обстановка из-за снегопадов. По данным ФГБУ "Приволжское УГМС", в регионе объявлен желтый уровень опасности. Ночью 25 ноября местами по области сохранялся южный, юго-западный ветер с порывами 15-18 м/с, метель, на дорогах снежные заносы. 

Теги:
РоссияСамарская область
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