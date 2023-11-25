В ДТП в Удмуртии пострадали шесть человек

Обстоятельства и причины аварии выясняются

ТАСС, 25 ноября. Два автомобиля столкнулись в субботу в Сарапуле в Удмуртии. В результате ДТП пострадали шесть человек. Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук в своем Telegram-канале.

"По предварительным данным, двое после оказания первой помощи отправлены домой. Четыре человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы в сарапульскую городскую больницу. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметила она.

Как сообщили в ГИБДД Удмуртии, по предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля ZAZ Chance не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Creta под управлением 39-летней женщины. "В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и три пассажира ZAZ Chance, женщины 1940, 1966 и 1992 годов рождения, получили травмы, госпитализированы в медицинское учреждение. Четвертому пассажиру ZAZ Chance, мужчине 1990 года рождения, и пассажиру Hyundai Creta, мужчине 1977 года рождения, оказана разовая медицинская помощь", - говорится в сообщении.