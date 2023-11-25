25 ноября, 12:38

СК возбудил дело после отравления трех жителей Элисты угарным газом

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа следственного управления

ЭЛИСТА, 25 ноября. /ТАСС/. Следователи в Калмыкии возбудили уголовное дело по факту гибели троих местных жителей от отравления угарным газом, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Ночью в жилом доме по Профсоюзной улице в Элисте обнаружены тела троих жителей 1959, 1979 и 2005 годов рождения. Следственным отделом по Элисте следственного управления СК РФ по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа следственного управления. Следователем СК совместно с криминалистами произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве. 

Теги:
РоссияКалмыкия
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