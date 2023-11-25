В Красногорске при демонтаже горнолыжного комплекса "Снежком" упал башенный кран

В результате ЧП пострадал один человек

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Башенный кран упал на котельную во время демонтажа горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

"Произошло падение башенного крана при демонтаже горнолыжного комплекса "Снежком". Повреждена кровля и фасад котельной", - сказали в главке.

В результате ЧП пострадал один человек. Работоспособность котельной не нарушена.

Как сообщили в прокуратуре, к падению крана могла привести перегрузка.

"По предварительной информации, опрокидывание на бок крановой установки произошло из-за возможной перегрузки при перемещении груза", - сказали в ведомстве.

Там также добавили, что в результате происшествия пострадал крановщик. Ведомство начало проверку по факту случившегося.

В новость были внесен изменения (16:30 мск) - добавлена вероятная причина падения.