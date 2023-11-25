25 ноября, 13:08

В Тверской области легкомоторный самолет упал на лед Волги

Пострадавших нет

ТАСС, 25 ноября. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги в Тверской области, пилот не пострадал, сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС РФ.

"Поступило сообщение о совершении жесткой посадки легкомоторного самолета на поверхность р. Волга в районе н. п. Тихоново Кимрского МО Тверской области. Самолет приземлился в 50 метрах от берега на лед, частично провалился передней частью", - сказали в главке.

На борту самолета был только его пилот, он самостоятельно выбрался и не пострадал. Возгорания после ЧП не последовало. На месте ЧП работают оперативные службы. 

Теги:
РоссияТверская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация