В Тверской области легкомоторный самолет упал на лед Волги

Пострадавших нет

ТАСС, 25 ноября. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на лед Волги в Тверской области, пилот не пострадал, сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС РФ.

"Поступило сообщение о совершении жесткой посадки легкомоторного самолета на поверхность р. Волга в районе н. п. Тихоново Кимрского МО Тверской области. Самолет приземлился в 50 метрах от берега на лед, частично провалился передней частью", - сказали в главке.

На борту самолета был только его пилот, он самостоятельно выбрался и не пострадал. Возгорания после ЧП не последовало. На месте ЧП работают оперативные службы.