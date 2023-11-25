В Челябинской области двое детей погибли при пожаре

Возбудили уголовное дело

ТАСС, 25 ноября. При пожаре в общежитии в поселке Мирный Челябинской области погибли двое детей, сообщается в Telegram-канале Следственного управления СК РФ по региону.

"По данным следствия, 25 ноября текущего года двое малолетних 2020 и 2021 годов рождения находились одни, без присмотра родителей в комнате общежития по улице Ленина поселка Мирный Сосновского района Челябинской области. В результате неосторожного обращения детей со спичками, находящимися в доступном месте, произошло возгорание дивана. Несовершеннолетние скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На этапе следствия будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики.