25 ноября, 15:59

В МЧС заявили, что уровень воды в Дону может превысить опасные отметки из-за ветра

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют резкое повышение уровня воды в реке Дон - до опасных отметок и выше в районе Азова Ростовской области во второй половине ночи и до вечера 27 ноября. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"Штормовое предупреждение об опасном явлении на побережье Таганрогского залива (нагон). Во второй половине ночи и до вечера 27 ноября на устьевом участке реки Дон ожидается резкое повышение уровней воды. У города Азова уровень воды достигнет и превысит опасную отметку", - говорится в сообщении. 

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