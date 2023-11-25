В Москве автомобиль наехал на группу пешеходов

На месте работают оперативные службы города

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Водитель автомобиля совершил наезд на Открытом шоссе в Москве на пешеходов, ожидавших разрешающего сигнала светофора. На месте работают оперативные службы города, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Открытом шоссе (в районе дома 12с3) водитель не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, ожидавших разрешающего сигнала светофора", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия не затруднено, сообщили в департаменте.