25 ноября, 16:12

В Москве автомобиль наехал на группу пешеходов

На месте работают оперативные службы города

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Водитель автомобиля совершил наезд на Открытом шоссе в Москве на пешеходов, ожидавших разрешающего сигнала светофора. На месте работают оперативные службы города, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Открытом шоссе (в районе дома 12с3) водитель не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, ожидавших разрешающего сигнала светофора", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия не затруднено, сообщили в департаменте. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация