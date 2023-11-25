25 ноября, 16:23

Потерпевший по делу администраторов канала "Адские бабки" попросил не лишать их свободы

Топ-менеджер "Промсвязьбанка" Александр Ушаков принял извинения от Ольги Архаровой

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Топ-менеджер "Промсвязьбанка" Александр Ушаков, потерпевший по делу о вымогательстве в отношении администраторов Telegram-канала "Адские бабки" Александры Баязитовой и Ольги Архаровой, просил суд не приговаривать их к реальным срокам. Об этом ТАСС сообщила адвокат Елена Федулова.

"Потерпевший говорил в суде, что просит не лишать мою подзащитную свободы. Он принял извинения от Архаровой", - сказала защитник.

Оглашение приговора Баязитовой и Архаровой, как ожидается, состоится 27 ноября. Суд уже два раза переносил дату приговора.

Ранее гособвинитель в ходе прений сторон попросил назначить Архаровой и Баязитовой 13 и 14 лет колонии общего режима соответственно. Сторона защиты требует оправдательного приговора. Процесс проходит в закрытом режиме из-за опасений, что будет разглашена информация, способная повредить интересам Минобороны.

Архарова признала вину частично, но позже отказалась от своих показаний. Баязитова вину не признала. Из оглашенных ранее в судебном заседании материалов следует, что потерпевшим по этому делу значится топ-менеджер "Промсвязьбанка" Александр Ушаков. Фигурантам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Им вменяют вымогательство за так называемые блоки в Telegram-каналах - то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах.

По этому уголовному делу была задержана также специалист по связям с общественностью Инна Чурилова. Она признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном. Ее дело позже выделили в отдельное производство, суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно. Баязитова работала экономическим корреспондентом в "Коммерсанте" и "Известиях", автором на портале Life.ru, с 2017 года также ведет экономический блог на YouTube-канале "Адские бабки". Ольга Архарова - медиатехнолог и интернет-предприниматель. Согласно данным из открытых источников, она является владельцем сети анонимных каналов, ведет свой Telegram-канал. 

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