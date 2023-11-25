На северо-востоке Москвы женщина сбила пешеходов на тротуаре

Пострадали три человека

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Женщина за рулем иномарки сбила пешеходов на северо-востоке Москвы, сообщает столичный главк МВД РФ.

"В 18:20 в районе дома 12, стр. 2 по Открытому шоссе произошло ДТП. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, ожидающих разрешающий сигнал светофора. В результате дорожной аварии пострадало три человека", - сказали в ГУ МВД.

Пострадавшие переданы медикам. По данным последних, две женщины получили легкий вред здоровью, мужчина - находится в состоянии средней степени тяжести. Все они госпитализированы.