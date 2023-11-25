25 ноября, 16:46

На северо-востоке Москвы женщина сбила пешеходов на тротуаре

Пострадали три человека

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Женщина за рулем иномарки сбила пешеходов на северо-востоке Москвы, сообщает столичный главк МВД РФ.

"В 18:20 в районе дома 12, стр. 2 по Открытому шоссе произошло ДТП. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, ожидающих разрешающий сигнал светофора. В результате дорожной аварии пострадало три человека", - сказали в ГУ МВД.

Пострадавшие переданы медикам. По данным последних, две женщины получили легкий вред здоровью, мужчина - находится в состоянии средней степени тяжести. Все они госпитализированы. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация