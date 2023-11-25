В Подмосковье полиция проводит проверку после избиения собаки

Инцидент произошел во дворе ЖК "Пироговская Ривьера"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Полицейские проводят проверку по факту инцидента с избиением собаки чихуахуа в подмосковной деревне Пирового. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В управлении сообщили, что в полицию от местной жительницы поступило заявление о жестоком обращении с животным. Полицейские установили, что, предварительно, во дворе одного из домов в деревне Пирогово неизвестный ударил ногой собаку заявительницы породы чихуахуа. Впоследствии домашний питомец умер.

"В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, по окончании которых будет принято решение в установленном законом порядке", - сказали в пресс-службе.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что инцидент произошел во дворе ЖК "Пироговская Ривьера". Предварительно, собака начала гавкать на прохожего, тот развернулся и пнул животное ногой.