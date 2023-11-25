25 ноября, 18:16

В Краснодаре арестовали третьего обвиняемого в гибели мужчины у ночного клуба

Конфликт произошел 12 нобря

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Суд арестовал третьего обвиняемого в избиении мужчины у ночного клуба в Краснодаре. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 39-летнему мужчине, что повлекло по неосторожности его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Суд арестовал охранника ночного клуба в Краснодаре и одного из подозреваемых, еще один подозреваемый был задержан.

"Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю продолжается расследование уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 39-летнего мужчины, повлекшего по неосторожности его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Судом удовлетворено ходатайство следователя СК и избрана 30-летнему обвиняемому, задержанному накануне, мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее по уголовному делу арестованы 24-летний фигурант и 21-летний охранник одного из заведений. Следователь СК предъявил им обвинение.

Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятий по установлению иных участников продолжаются, добавили в ведомстве.

По предварительной версии следствия, вечером 12 ноября года мужчина находился у ночного клуба по улице Красноармейской в Краснодаре, между ним и охраной произошел конфликт, 21-летний охранник нанес ему удар ногой по голове и распылил в лицо газовый баллончик. Затем на этой же улице мужчина подвергся групповому избиению, после чего он умер. В ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что скрывшихся с места происшествия участников группового избиения мужчины возле ночного клуба по улице Красноармейской в Краснодаре разыскали и задержали на территории Адыгеи. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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