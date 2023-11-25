25 ноября, 18:49

Глава Севастополя назвал причину обрушения подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского

Михаил Развожаев отметил, что обрушению привела замуровка ливневых дренажных труб

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Причиной обрушения подпорной стены на проезжей части по улице Адмирала Октябрьского в Севастополе утром стала замуровка ливневых дренажных труб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Разрушение вообще этого участка изначально началось и пришло к сегодняшней ситуации из-за замуровки ливневых дренажных труб. В советское время при ремонте в 80-х, когда стену одели в гранитную мозаику, они были. Предположительно, они были замурованы при ремонте стены 2018-2019 годов. И вода с верхнего уровня фактически поступала не на дорогу, как в большинстве подпорных стен города, а напитывала бутовую кладку в теле стены (это хорошо видно после обсыпания - характерный черный грязный грунт под отверстием дренажа)", - написал Развожаев.

По словам Развожаева, летом текущего года стена дала крен. Чтобы обезопасить данный участок, часть стены демонтировали, был закрыт верхний пешеходный уровень, поставлено ограждение, убран столб освещения с троллейбусной опорой. На объекте выбранный подрядчик начал изыскания и проектирование реконструкции стены.

"Мой заместитель Евгений Сергеевич Горлов, которому было поручено вести проект, плохо оценил ситуацию и не принял всех мер для более оперативного решения проблемы, недостаточно осуществил контроль над реализацией проекта. У него будет возможность исправить ситуацию, но пока ему объявлено неполное служебное соответствие, я также в понедельник отзову из законодательного собрания письмо о согласовании его на должность своего заместителя. Директор департамента городского хозяйства покинет свою должность в понедельник", - добавил Развожаев, уточнив, что подрядчик будет отстранен от проектирования и производства работ.

По словам губернатора, будет определен новый проектировщик, учтены все ошибки, в том числе ситуация с отводом сточных вод с территории всего больничного городка. "При реконструкции стены организуем все правильно и в инженерном смысле и вернем стене аутентичный для города вид", - пояснил он.

Ранее вице-губернатор Севастополя Евгений Горлов сообщил журналистам, что утром в субботу в городе произошло обрушение подпорной стены на проезжую часть улицы Адмирала Октябрьского. В результате ЧП пострадавших нет, на участке были проведены восстановительные работы и в сжатые сроки запущен общественный транспорт. 

Теги:
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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