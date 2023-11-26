В Ленобласти выявили превышение ПДК оксидов углерода и серы в воздухе

Местные жители жаловались на химический запах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Превышение в воздухе предельно допустимой концентрации (ПДК) оксида углерода и оксида серы зафиксировали в деревне Разметелево Ленинградской области, недалеко от восточной окраины Санкт-Петербурга, после жалоб местных жителей на химический запах. Об этом сообщила пресс-служба комитета правопорядка и безопасности региона.

"Специалисты провели замеры предельно допустимой концентрации химических веществ в воздухе и установили, что в воздухе превышены оксид углерода и составляет 37 мг при норме 20 мг и оксид серы - 16-23 мг при норме - 10 мг. Кроме того, на месте работают АСФ (аварийно-спасательное формирование) Всеволожска, лаборатория Роспотребнадзора. Результаты от них пока не получены", - говорится в сообщении.

Результаты обследования переданы в центр управления в кризисных ситуациях. Отмечается, что химико-радиометрическая лаборатория аварийно-спасательной службы Ленинградской области выехала на место по указанию вице-губернатора региона Михаила Ильина после обращений граждан в соцсетях о сильном химическом запахе. Подробности и причины выясняются.

Позже Роспотребнадзор сообщил, что источник запаха был обнаружен и локализован. Согласно информации ведомства, в зоне жилой застройки превышения ПДК не зафиксировано. "Источником запаха, возможно, является лицензированная организация, которая поднадзорна Росприроднадзору, куда будет передана информация для последующего разбирательства", - говорится в сообщении.