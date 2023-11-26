Собянин заявил о попытке массированной атаки БПЛА на Москву

По информации мэра столицы, пострадавших нет

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня ночью предпринята попытка массовой атаки беспилотников. На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе, летевшие на Москву. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях", - написал Собянин.

Позже он сообщил про еще один БПЛА, пытавшийся осуществить атаку на столицу. Беспилотник сбили в городском округе Подольск.

Мэр Москвы отметил, что пострадавших и серьезных разрушений, по предварительным данным, нет.

По информации Минобороны России, уничтожены 11 БПЛА над территорией 4 регионов Центрального федерального округа. "Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей", - сообщили в ведомстве.