Один человек получил ранение в доме в Туле, в который попал сбитый БПЛА

Ему оказали медицинскую помощь

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сбитый украинский беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом в Туле, один человек получил легкое ранение. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Тульской области.

"В ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО Министерства обороны РФ. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле", - приводятся слова губернатора Алексея Дюмина.

Отмечается, что один из жильцов дома получил легкое резанное ранение, ему оказана медицинская помощь.

Дюмин отметил, что здание не получило серьезных повреждений, в трех квартирах выбиты окна. "Реагирование экстренных служб организовано. В ближайшее время будут проведены работы по остеклению пострадавших квартир", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки атаки украинских БПЛА - 11 дронов были сбиты над Московской, Калужской, Брянской и Тульской областями. Позже ведомство сообщило об уничтожении еще девяти беспилотников в этих регионах.