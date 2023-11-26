26 ноября, 03:01,
обновлено 26 ноября, 03:21

Аэропорты Внуково и Домодедово приостанавливали прием и отправку рейсов

Позже они возобновили работу

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Аэропорты Внуково и Домодедово временно остановили прием и отправку самолетов, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.com.

В зоне ожидания аэропорта Внуково находятся два пассажирских лайнера, задержаны вылеты трех рейсов. В Домодедово задержан один рейс.

Позже стало известно, что оба аэропорта возобновили работу. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.com и онлайн-табло аэропортов. Все находившиеся в зоне ожидания пассажирские самолеты перешли в режим посадки, еще один борт вылетел.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытках атаковать Москву беспилотниками. Их сбили российские средства ПВО. 

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