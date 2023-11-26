26 ноября, 03:14,
обновлено 26 ноября, 03:21
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили об уничтожении еще девяти украинских БПЛА

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

Аппараты были ликвидированы над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Средства ПВО уничтожили еще девять украинских БПЛА над территорией четырех регионов Центрального федерального округа (ЦФО) - Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены девять БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей", - сообщили там. 

Теги:
УкраинаРоссияТульская областьБрянская областьКалужская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация