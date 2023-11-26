В Магадане три села остались отрезаны от внешнего мира из-за закрытия паромной переправы

Ожидается, что ледовая переправа начнет функционировать в первой половине декабря

ТАСС, 26 ноября. Жители сел Балаганное, Талон и Тауйск в Магаданской области остались отрезанными от внешнего мира из-за закрытия паромной переправы через реку Яна в Ольском округе в связи с сложной ледовой обстановкой. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

"По информации Министерства дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области, паромная переправа через реку Яна на автомобильной дороге муниципального значения "Магадан - Балаганное - Талон" в Ольском муниципальном округе закрыта с 25 ноября в связи со сложной ледовой обстановкой и угрозой зажатия судна в ледяном массиве и невозможностью его дальнейшей эксплуатации", - говорится в сообщении.

В результате три села Ольского округа остались отрезанными от внешнего мира. Там проживают чуть более 1 тыс. человек.

По информации администрации округа, населенные пункты обеспечены продовольствием, медикаментами и топливом до открытия ледовой переправы. Все социально значимые объекты работают в штатном режиме. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на период закрытия паромной переправы экстренные ведомства переведены в режим готовности. При необходимости возможна эвакуация больных санитарным авиарейсом скорой помощи. Также на дежурстве находится вертолет Ми-8 МЧС России.

Ледовая переправа начнет функционировать в первой половине декабря, когда на лед реке достигнет необходимой толщины. Будет проведено техническое освидетельствование ледовой переправы, после которого она официально будет запущена в эксплуатацию.

По информации синоптиков, 27 ноября местами в регионе ожидается метель и северный ветер до 22 м/с, в отдельных районах прогнозируется сильный снег. Сохраняется вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня в восьми муниципалитетах, в том числе Ольском округе. Возможны обрывы линий электропередач и связи, нарушения в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, образование снежных заносов, переметы на дорогах, скопление автотранспорта на перевалах, возникновение ДТП.