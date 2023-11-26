26 ноября, 05:02

Губернатор Московской области сообщил о повреждениях строений после попытки атаки БПЛА

Погибших и пострадавших нет, отметил Андрей Воробьев

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о повреждениях строений после попытки атаки пяти беспилотников, которые были перехвачены силами ПВО над регионом. Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале губернатора.

"Сегодня ночью 5 БПЛА были перехвачены силами ПВО Министерства обороны над 4 муниципалитетами Московской области: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах. В 3 случаях есть повреждения строений на земле, к счастью, погибших и пострадавших нет", - написал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотники были сбиты в районе Наро-Фоминска и в Одинцовском городском округе Подмосковья, а также еще один БПЛА сбит силами ПВО в городском округе Подольск, пресечена попытка пролета беспилотника к Москве в Раменском городском округе. 

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