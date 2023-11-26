26 ноября, 05:52

В Екатеринбурге мужчина отдал мошенникам около 6 млн рублей

Злоумышленники представились его начальником и сотрудниками банка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Мошенники выманили у электромеханика Екатеринбургского центра микрохирургии глаза около 6 млн рублей под видом лженачальника и лжепредставителей Банка России. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ управления МВД России по Екатеринбургу.

"Электромеханик Екатеринбургского центра микрохирургии глаза по указанию лженачальника и лжепредставителей Банка России отдал мошенникам около 6 млн рублей. Как сообщил сотрудникам полиции потерпевший, телефонные аферисты связались с ним через один из мессенджеров и убедили его оформить несколько банковских займов на сумму свыше 5,4 млн рублей и отдать 500 тыс. рублей личных сбережений", - говорится в сообщении.

По факту хищения денег решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

В полиции призвали граждан быть бдительными и не доверять неизвестным, которые требуют оформлять кредиты и всячески пытаются выманить средства. 

Теги:
РоссияСвердловская область
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