26 ноября, 06:37,
обновлено 26 ноября, 07:40

Вылетевший из Самары в Москву самолет вернулся в аэропорт по технической причине

Пострадавших нет

ТАСС, 26 ноября. Самолет, следовавший из Самары в Москву со 128 пассажирами на борту, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Техслужбы проверяют воздушное судно. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, 26 ноября воздушное судно, следовавшее рейсом №SU-1217 по маршруту Самара - Москва (авиакомпания "Аэрофлот"), возвратилось в аэропорт Курумоч по технической причине. Посадка прошла благополучно. Технические службы аэропорта проверяют самолет. На борту находились 128 пассажиров и 6 членов экипажа", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве уточнили, что никто не пострадал. В аэропорт выехал старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора. "Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса на время ожидания вылета по маршруту, при наличии оснований примет меры реагирования", - добавили в прокуратуре.

В пресс-службе "Аэрофлота" журналистам сообщили, что было принято решение о замене воздушного судна на резервный борт. "На время ожидания пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота". Предоставлены напитки и питание", - подчеркнули в пресс-службе. Отмечается, что в качестве компенсации за доставленные неудобства пассажирам будут начислены мили программы "Аэрофлот Бонус". 

Теги:
РоссияСамарская областьМосква
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