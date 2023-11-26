26 ноября, 06:51

Жительницу Челябинска подозревают в мошенничестве на 17 млн рублей под видом инвестиций

От ее действий пострадали жители семи регионов страны

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Жительница Челябинска обвиняется в мошенничестве на 17 млн рублей со средствами около 40 жителей 7 регионов России под видом успешных инвестиций в бизнес. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"27-летняя жительница Челябинска обвиняется в мошенничестве на 17 млн рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 2 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). От ее действий пострадали жители семи регионов страны: Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Оренбургской и Свердловской областей, Краснодарского и Алтайского краев, Якутии. Порядка 40 человек поверили обещаниям и лишились части своих средств", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с 2021 по 2022 год она предлагала инвестировать деньги с якобы гарантированным доходом в компанию, которая фактически какую-либо деятельность не осуществляла и прибыль не приносила. Она размещала на странице организации в социальных сетях сведения о реализации проекта по строительству в Башкирии и указывала, что организация занимается переработкой металла с дальнейшей поставкой и продажей сырья крупным металлургическим заводам. Для придания убедительности от лица "инвесторов" размещались положительные отзывы о прибыльном вложении.

Кроме того, женщина с желающими вложиться в ее бизнес дистанционно заключала договор. Часть полученных средств она присваивала себе, остальные перечисляла потерпевшим в виде процентов по заключенным договорам инвестиционных займов для недопущения разоблачения. При этом со временем в связи с сокращением количества "инвесторов" возможность выплаты процентов исчезла. Эти трудности обвиняемая объясняла последствиями нестабильности в экономической сфере, продолжая при этом размещать предложения о прибыльном вложении на странице организации в социальных сетях. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
© Информационное агентство ТАСС
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