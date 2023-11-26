26 ноября, 08:50

В Удмуртии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Сарапуле

Зампред правительства региона Эльвира Пинчук сообщила, что женщины остаются в больницах в тяжелом состоянии

ТАСС, 26 ноября. Состояние двух женщин, пострадавших накануне в ДТП в городе Сарапуле в Удмуртии, оценивается как тяжелое. Они продолжают оставаться в больницах, сообщила заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук в своем Telegram-канале.

"Двое пострадавших в ДТП в Сарапуле продолжают оставаться в больницах. Их состояние врачи оценивают как тяжелое", - написала Пинчук.

По ее словам, одна женщина получает помощь в условиях реанимации в Сарапульской городской больнице. Вторую пациентку силами санавиации накануне перевезли в Ижевск, в тот же день ее прооперировали.

Как сообщалось ранее, в субботу при столкновении двух автомобилей в Сарапуле пострадали шесть человек. Четырех из них госпитализировали. 

Теги:
РоссияУдмуртия
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