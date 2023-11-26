26 ноября, 09:22

В Челябинской области изъяли почти 10 тыс. пачек контрафактных сигарет

Стоимость нелегальной продукции превышает 1,1 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли в Магнитогорске Челябинской области почти 10 тыс. пачек контрафактных сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Полицейские в Магнитогорске изъяли из незаконного оборота почти 10 тыс. нелегальных пачек с сигаретами. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной продукции)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 40-летний местный житель реализовывал на территории города нелегальные сигареты. Силовиками из гаражного бокса подозреваемого изъято почти 10 тыс. пачек сигарет на сумму свыше 1,1 млн рублей. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
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