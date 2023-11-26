СМИ: около острова Лесбос затонуло грузовое судно

В составе экипажа 14 человек, одного подобрали живым, передают ANA-MPA и NewsIt.gr

АФИНЫ, 26 ноября. /ТАСС/. Грузовое судно с 14 членами экипажа затонуло близ греческого острова Лесбос. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

По его сведениям, грузовое судно с экипажем из 14 человек затонуло в 4,5 морской мили к юго-западу от Лесбоса. На месте происшествия находятся проходившие через этот район грузовые суда. Для проведения поисково-спасательной операции туда также направились три катера греческих портовых служб, вертолет ВВС и фрегат ВМС.

Грузовое судно Raptor вышло из Египта с грузом соли и направлялось в Стамбул. В состав экипажа входят двое граждан Сирии, четверо граждан Индии и восемь египтян.

По данным греческого информационного портала NewsIt.gr, судно шло под флагом Коморских островов. Вертолет ВМС Греции подобрал живым одного моряка. Поиски остальных членов экипажа продолжаются.

Около 07:00 по местному времени (08.00 мск) судно с 14 членами экипажа на борту сообщило о механической неисправности. В 08:20 капитан корабля сообщил о некотором крене, подал сигнал бедствия (mayday, mayday) для проходящих судов, после чего Raptor пропал с экранов радаров.

​​​​В районе катастрофы дует штормовой ветер силой 8 баллов по 12-балльной шкале Бофорта.