26 ноября, 09:36,
обновлено 26 ноября, 10:30

СМИ: около острова Лесбос затонуло грузовое судно

В составе экипажа 14 человек, одного подобрали живым, передают ANA-MPA и NewsIt.gr

АФИНЫ, 26 ноября. /ТАСС/. Грузовое судно с 14 членами экипажа затонуло близ греческого острова Лесбос. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

По его сведениям, грузовое судно с экипажем из 14 человек затонуло в 4,5 морской мили к юго-западу от Лесбоса. На месте происшествия находятся проходившие через этот район грузовые суда. Для проведения поисково-спасательной операции туда также направились три катера греческих портовых служб, вертолет ВВС и фрегат ВМС.

Грузовое судно Raptor вышло из Египта с грузом соли и направлялось в Стамбул. В состав экипажа входят двое граждан Сирии, четверо граждан Индии и восемь египтян.

По данным греческого информационного портала NewsIt.gr, судно шло под флагом Коморских островов. Вертолет ВМС Греции подобрал живым одного моряка. Поиски остальных членов экипажа продолжаются. 

Около 07:00 по местному времени (08.00 мск) судно с 14 членами экипажа на борту сообщило о механической неисправности. В 08:20 капитан корабля сообщил о некотором крене, подал сигнал бедствия (mayday, mayday) для проходящих судов, после чего Raptor пропал с экранов радаров.

​​​​В районе катастрофы дует штормовой ветер силой 8 баллов по 12-балльной шкале Бофорта. 

Теги:
Греция
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация